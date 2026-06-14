أفادت وسائل إعلام عبرية، في نبأ عاجل، بأن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في تطور ميداني جديد على الجبهة الجنوبية، وسط تصاعد التوترات بين حزب الله وجيش الاحتلال.



نتنياهو وكاتس: استهداف أهداف تابعة لحزب الله

وفي بيان مشترك صدر اليوم الأحد، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن الجيش الإسرائيلي شن هجوما على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

الجيش الإسرائيلي: هجوم دقيق على بنية تحتية

أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، أنه هاجم بشكل دقيق بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار.

إسرائيل: لن نتسامح مع إطلاق النار علينا

أكد نتنياهو وكاتس، في بيانهم، أن إسرائيل لن تتسامح مع أي إطلاق نار يستهدفها، مشددين على أن الردود العسكرية ستستمر ضد ما وصفوه بـ"التهديدات القادمة" من حزب الله.

وفي سياق متصل، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، عبر حسابه على منصة "إكس"، تصريحات دعا فيها إلى تشديد الرد العسكري ضد "حزب الله"، مؤكدا تبنيه نهجا تصعيديا في التعامل مع أي هجمات.

وفي غضون ذلك، طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في منشور عبر منصة "إكس"، بتنفيذ رد عسكري وصفه بـ"الحازم" تجاه هجمات حزب الله على شمال إسرائيل، داعيا إلى هدم مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت، في إطار ما اعتبره تطبيقا لما يُسمى بـ"معادلة الضاحية".

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يُواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي.

وفي المقابل، يُواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.