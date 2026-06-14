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فيفا يغير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026.. ما القصة؟

كتب : محمد خيري

02:31 م 14/06/2026
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    تعادل تاريخي لمنتخب قطر مع سويسر في كأس العالم 2026
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    جدل تحكيمي يضرب كأس العالم بعد مباراة قطر وسويسرا (2)
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعديل هوية مسجل أول هدف عربي في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك عقب مراجعة أحداث مباراة قطر وسويسرا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكان المنتخب القطري قد انتزع تعادلًا ثمينًا بنتيجة 1-1 أمام نظيره السويسري مساء السبت، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ليحصد أول نقطة له في النسخة الحالية من المونديال.

قطر تتعادل مع سويسرا

وشهدت المباراة تقدم المنتخب السويسري في الدقيقة 17 عن طريق بريل إمبولو من ركلة جزاء، قبل أن يدرك المنتخب القطري التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 94، بعدما حولت الكرة إلى الشباك إثر هجمة متأخرة للعنابي.

وفي البداية، نُسب الهدف إلى المدافع القطري بوعلام خوخي، الذي شارك في اللعبة التي أسفرت عن هدف التعادل، ليُعتبر حينها صاحب أول هدف عربي في البطولة.

تغيير هوية هدف منتخب قطر

إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أوضح عبر موقعه الرسمي أن الهدف سُجل في النهاية كهدف عكسي باسم المدافع السويسري ميرو موهايم، بعدما أظهرت المراجعة أن الكرة غيرت اتجاهها إلى المرمى نتيجة لمسة من اللاعب السويسري قبل عبورها خط المرمى.

وبذلك، يفقد بوعلام خوخي صفة صاحب أول هدف عربي في كأس العالم 2026، بينما يُسجل الهدف رسميًا كهدف عكسي في سجلات البطولة.

منتخب قطر يستعد لمواجهة كندا

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب القطري في الجولة الثانية مع منتخب كندا، أحد الدول المستضيفة للبطولة، في مواجهة مهمة لكلا المنتخبين في سباق التأهل إلى الدور التالي.

وكانت كندا قد استهلت مشوارها في البطولة بالتعادل 1-1 أمام البوسنة والهرسك، لتتساوى منتخبات المجموعة الثانية كافة برصيد نقطة واحدة بعد نهاية الجولة الأولى.

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