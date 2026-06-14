تستطلع دار الافتاء المصرية، غدا، هلال شهر المحرم لعام 1448 هجرياً من خلال لجانها الشرعية والعربية والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن موعد أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد، بعد غروب شمس الاثنين، الـ 29 من ذي الحجة 1447 هجريا، الـ 15 من يونيو 2026.

موعد غرة ذي الحجة فلكيًا

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026 سيكون المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، ليكتمل الشهر في 29 يومًا وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة، على أن تكون غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448 هجريًا يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026.