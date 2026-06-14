أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تتجه لإطلاق منصة استثمارية رقمية متكاملة تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتيسير الحصول على التراخيص والموافقات المختلفة، بما يدعم جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.

وزير السياحة: منصة رقمية موحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار

أوضح "فتحي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المنصة الجديدة ستوفر منظومة إلكترونية متكاملة لتوحيد وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار، مع تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، من خلال تقديم خدمات رقمية حديثة تتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التشغيل الفعلي للمنصة مستهدف في منتصف عام 2027.

شريف فتحي: القطاع السياحي من أكبر المستفيدين من المنصة الجديدة

أكد وزير السياحة والآثار، أن القطاع السياحي سيكون في مقدمة القطاعات المستفيدة من هذه المنصة، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الفندقية والسياحية والخدمية، بما يسهم في دعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي ورفع قدرته على استيعاب النمو المتوقع في أعداد الزائرين.

وزير السياحة: الإنفاق السياحي في مصر ارتفع بين 30 و40%

في سياق متصل، كشف شريف فتحي أن معدلات الإنفاق السياحي في مصر سجلت زيادة ملحوظة تراوحت بين 30% و40% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تحسن جودة الحركة السياحية وارتفاع العائد الاقتصادي المحقق من القطاع.

شريف فتحي: زيادة إنفاق السائح جزء من استراتيجية الوزارة

أشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على جذب المزيد من السائحين فقط، وإنما تستهدف كذلك رفع متوسط إنفاق السائح خلال فترة إقامته، بما ينعكس إيجابًا على إيرادات القطاع السياحي والاقتصاد المصري ككل.

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، والاستفادة من مؤشرات النمو الحالية بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة العوائد السياحية خلال السنوات المقبلة.

وزير السياحة: ثقة متزايدة في المقصد المصري وجذب للسائح الأعلى إنفاقًا

أكد شريف فتحي أن المؤشرات الحالية تعكس تنامي الثقة في المقصد السياحي المصري، وقدرته على جذب شرائح جديدة من السائحين ذوي الإنفاق المرتفع، بما يعزز مكانة مصر كإحدى الوجهات السياحية البارزة إقليميًا وعالميًا.

شريف فتحي: نمو الحركة السياحية 4% حتى مطلع يونيو

أوضح الوزير أن القطاع السياحي المصري حافظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي أثرت على حركة السفر عالميًا، لافتًا إلى أن مؤشرات الحركة السياحية حتى نهاية مايو والأسبوع الأول من يونيو أظهرت نموًا يقارب 4%.

وزير السياحة: خطط مستمرة لتنويع الأسواق وزيادة الإيرادات

أكد وزير السياحة، على استمرار الوزارة في تنفيذ برامج جذب السائحين وتنويع الأسواق المصدرة للسياحة، إلى جانب دعم برامج تحفيز الطيران وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو أكبر وزيادة الإيرادات السياحية خلال السنوات المقبلة.