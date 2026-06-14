إعلان

من مدينة السلام.. محمد رمضان يروج لأغنيته "عالمي زي كريستيانو"

كتب : نوران أسامة

02:32 م 14/06/2026 تعديل في 03:24 م

محمد رمضان في كواليس فيلم هارلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روج الفنان محمد رمضان لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "عالمي زي كريستيانو"، والتي يقوم بتصوير الفيديو كليب الخاص بها في مدينة السلام بالقاهرة، دون الكشف عن موعد طرحها.

ونشر رمضان صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "استنوا أغنية (عالمي زي كريستيانو) قريبا من مدينة السلام".

زيارة محمد رمضان لنادي تشيلسي

كان محمد رمضان كشف مؤخرا تفاصيل زيارته إلى مركز تدريبات نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق لقائه بعدد من لاعبي الفريق داخل مقر التدريبات، كما تسلم هدية تذكارية من النادي عبارة عن قميص خاص يحمل اسمه ورقم "MR1".

أعمال تعرض لـ محمد رمضان

يعرض حاليا للفنان محمد رمضان في دور السينما فيلم أسد، الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

الفيلم من تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

مشاركة محمد رمضان في دراما 2027

كشف المنتج صادق الصباح تفاصيل مسلسل محمد رمضان الجديد المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027، كما تحدث عن مخرج العمل وحقيقة الأرقام المتداولة بشأن أجر الفنان، إلى جانب استمرار تعاونه مع الفنان تيم حسن.

وقال الصباح خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي": "إن شاء الله بيتر ميمي معانا، وهو إضافة كبيرة للعمل، ومش أول تجربة كبيرة تجمعنا، وإحنا داخلين بحماس كبير وربنا يكرم".


اقرأ أيضا:
إيرادات السبت.. فيلم الكراش الرابع وفيلم أسد في المركز الأخير

"مين الست دي؟".. سارة بركة تعلق على مشهد "My Hero" مع أحمد العوضي

محمد رمضان فيلم أسد كريستيانو

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
علاقات

فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
سلامة الغذاء تخالف التموين: لا مؤشرات على انتشار إضافة التيتانيوم لعصير
أخبار مصر

سلامة الغذاء تخالف التموين: لا مؤشرات على انتشار إضافة التيتانيوم لعصير
إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
بركات يكشف عن ثغرة في بلجيكا قد تقود منتخب مصر إلي الفوز
رياضة محلية

بركات يكشف عن ثغرة في بلجيكا قد تقود منتخب مصر إلي الفوز

هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟