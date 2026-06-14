تجد إيران والولايات المتحدة نفسيهما على مفترق طرق حاسم، وسط حالة من التفاؤل الحذر بشأن اتفاق محتمل يُقابله استمرار خلافات عميقة تهدد بتعقيد مسار التفاهم بين الجانبين.

تفاؤل جديد بشأن اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران

وفي التفاصيل، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن هناك تفاؤلا جديدا ومفاجئا بشأن إمكانية توصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق مع إيران، يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار والبدء في مسار لإنهاء الحرب، في تطور لا يقتصر على دوائر الإدارة الأمريكية فحسب.

إشارات إيرانية إلى تقدم في المفاوضات

نقلت الشبكة الأمريكية، عن تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الاتفاق "لم يكن أقرب من أي وقت مضى"، في إشارة إلى تحرك نسبي في مسار المفاوضات بين الجانبين، رغم استمرار التباينات حول تفاصيله.

اتفاق أولي لا يرقى إلى سلام شامل

بحسب "سي إن إن"، فإن أي اتفاق محتمل "لا يُمثّل اتفاق سلام نهائيا"، بل يُعد خطوة أولى ضمن عملية تفاوضية أطول، يُفترض أن تفتح الباب أمام مراحل لاحقة أكثر تعقيدا في الملف بين الطرفين.

بنود أولية وجدول زمني للمفاوضات

تُشير المعلومات إلى أن الاتفاق المؤقت قيد النقاش قد يتضمن تفاهمات أولية حول نقاط "أقل تعقيدا"، من بينها تخفيف التوتر في مضيق هرمز، مقابل وضع جدول زمني يمتد لنحو 60 يوما لمناقشة القضايا الأكثر حساسية، وفق "سي إن إن".

روايتان متناقضتان بين واشنطن وطهران

بينما تقول إدارة ترامب، إن إيران قدّمت تنازلات كبيرة، تُروّج وسائل إعلام إيرانية لرواية مختلفة تماما حول مضمون الاتفاق، ما يعكس استمرار التباين في المواقف بين الجانبين.

تصريحات ترامب تزيد التوتر

وفي سياق متصل، أشار تقرير "سي إن إن"، إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة زادت من حدة التوتر، بعد هجومه على القيادة الإيرانية واصفا إياها بأنها "لا تتعامل بحسن نية"، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للوصول إلى صيغة تفاهم أولي.

تساؤلات حول مستقبل الاتفاق

بحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، يطرح هذا المشهد تساؤلات حول طبيعة التفاهمات المطروحة، وما إذا كان الطرفان قادرين فعلا على تحويل هذا الزخم الدبلوماسي إلى اتفاق قابل للاستمرار في ظل الخلافات العميقة بينهما.

رواية إيرانية حول سبب تأجيل توقيع الاتفاق

في غضون ذلك، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن طهران لن تُوقّع على أي اتفاق مع واشنطن اليوم الأحد، بسبب تزامن الموعد مع يوم ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خشية أن يستغل الأخير الحدث إعلاميا وسياسيا.

اتهامات بمحاولة توظيف إعلامي للحدث

أضافت المصادر التي نقلتها الوكالة، أن بعض المراقبين يعتقدون أن إصرار ترامب على تحديد هذا الموعد قد يهدف إلى تحويل عملية التوقيع إلى "إنجاز دعائي وشخصي يرتبط بيوم ميلاده".

خلفية عن موعد ميلاد ترامب

يوافق اليوم الرابع عشر من يونيو يوم ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، والذي وُلد عام 1946 ويبلغ من العمر 80 عاما.