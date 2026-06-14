قالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إنها سلّمت أمس السبت ردها على الفصائل الفلسطينية بشأن خطة خارطة الطريق التي كانت قد تسلمتها من نيكولاي ميلادنوف ممثل مجلس السلام في التاسع عشر من شهر أبريل الماضي.

وأشارت الحركة في بيان لها أنها عقدت العديد من اللقاءات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء (مصر، وقطر، وتركيا) في القاهرة خلال الأسبوع المنصرم، مؤكدًة أن تلك الاجتماعات أثمرت عن الموقف الوطني الموحد.

وتابعت الحركة: تعاملت الفصائل الفلسطينية مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب بمسؤولية وإيجابية عاليتين، مؤكدةً ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، ولا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

كما شددت "حماس" على ضرورة الالتزام الكامل أيضا بما ورد في الخارطة بشأن دخول اللجنة الإدارية والانسحاب الصهيوني الكامل من القطاع وإعادة الإعمار، وصولاً إلى تحقيق أهداف شعبنا في إقامة دولته ونيل حقه في تقرير المصير.

وبحسب البيان فمن المقرر أن يواصل وفد حركة حماس في القاهرة لقاءاته مع الوسطاء والفصائل للمضي قدماً في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.