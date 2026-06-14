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أزمة في إسرائيل.. الطائرات الأمريكية تُربك المطارات وتضرب موسم الصيف

كتب : مصطفى الشاعر

01:25 م 14/06/2026

مطار إسرائيلي

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تشهد إسرائيل أزمة متصاعدة في حركة الطيران، بعد تكدس طائرات التزود بالوقود الأمريكية داخل المطارات، ما أدى إلى اضطرابات تهدد موسم السفر الصيفي بالإلغاء والتأجيل.

ضغط كبير على مطارات إسرائيل

وفي التفاصيل، قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف، إن طائرات التزود بالوقود الأمريكية المستخدمة في سياق الحرب مع إيران خلقت "ضغطا كبيرا" على المطارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في حركة الطيران الصيفية.

تحذيرات من إلغاء ملايين التذاكر

وفي رسالة موجهة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حذّرت ميري ريجيف، من احتمال إلغاء ما يصل إلى 2.4 مليون تذكرة طيران خلال موسم السفر الصيفي، مشيرة إلى أن أمام إسرائيل مُهلة حتى يوم الثلاثاء قبل بدء إبلاغ المسافرين بالإلغاءات.

خسائر اقتصادية ومعنوية محتملة

ذكرت الوزيرة ريجيف، في رسالتها، اليوم الأحد، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الوضع الحالي يُمثّل ضررا اقتصاديا مباشرا يُقدّر بمليارات الشواقل على شركات الطيران وقطاع السياحة والاقتصاد الإسرائيلي، كما حذّرت من انعكاساته على "المعنويات الوطنية والصمود المدني"، بحسب تعبيرها.

ازدحام غير مسبوق في مطارات إسرائيل

وفقا لمعطيات "سي إن إن"، يوجد حاليا نحو 72 ناقلة وقود عسكرية أمريكية في مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب، تُشغل أكثر من نصف المساحات المخصصة للطائرات، فيما تُشغل نحو 26 ناقلة أخرى حوالي 90% من مواقف مطار رامون الدولي جنوب إسرائيل.

دعوات لنقل جزء من الطائرات

أشارت ريجيف، إلى أنه لا توجد أي ناقلات وقود أمريكية في القواعد العسكرية الإسرائيلية، معتبرة أن الحل الفوري يتمثل في نقل ما لا يقل عن 30 ناقلة إلى خارج البلاد أو إلى قواعد عسكرية لتخفيف الضغط على المطارات المدنية.

مسؤول إسرائيلي: نرحب بالأمريكيين ونريد توزيع العبء

نقلت "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "نحن ممتنون للغاية للأمريكيين ونريدهم أن يبقوا هنا، لكننا نحتاج فقط إلى توزيع العبء على مستوى البلاد"، في إشارة إلى الضغط المتزايد على البنية التحتية للمطارات.

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مطارات إسرائيل حرب إيران إيران وإسرائيل

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