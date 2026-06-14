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وزير المالية يعلن زيادة ميزانية الوطنية للإعلام بنحو مليار جنيه سنويًا

كتب : محمد أبو بكر

02:28 م 14/06/2026

صالون ماسبيرو الثقافي

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أعلن الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، زيادة موازنة الهيئة الوطنية للإعلام بما يقارب مليار جنيه سنويًا، وذلك في إطار دعم الهيئة وتعزيز قدرتها على أداء دورها الإعلامي والخدمي خلال المرحلة المقبلة.

وزير المالية: زيادة الميزانية بعد تحريك مقابل الخدمات المؤداة

أوضح وزير المالية، خلال مشاركته في صالون ماسبيرو الثقافي، أن الزيادة الجديدة جاءت عقب رفع قيمة بند الخدمات المؤداة التي تقدمها الهيئة الوطنية للإعلام، وهو ما يسهم في توفير موارد إضافية تدعم خطط التطوير وتحسين الأداء.

كوجك: أول تحريك للبند منذ 15 عامًا

أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها منذ نحو 15 عامًا، لافتًا إلى أن آخر تعديل لقيمة مقابل الخدمات المؤداة كان في عام 2011، قبل أن يتم تحريكها مجددًا خلال الفترة الحالية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية.

وفي سياق متصل، استقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، قبل مشاركته في فعاليات صالون ماسبيرو الثقافي، الذي شهد مناقشات حول عدد من الملفات المرتبطة بالإعلام والاقتصاد ودعم المؤسسات الوطنية.

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أحمد كوجك وزارة المالية ماسبيرو الهيئة الوطنية للإعلام

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