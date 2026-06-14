أعلن حزب الله، في بيان عاجل، أنه قصف بصاروخ ثقيل مربض مدفعية مستحدثا تابعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "العديسة" جنوب لبنان، في إطار عملياته العسكرية على الحدود الجنوبية.

استهداف تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في القنطرة

قال حزب الله، في البيان الصادر اليوم الأحد، إنه استهدف بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين عند "تلة الصلعة" في بلدة القنطرة جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات المستهدفة.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يُواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي.

وفي المقابل، يُواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.