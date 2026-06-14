توغلت قوة إسرائيلية تضم نحو 30 آلية عسكرية في ريف القنيطرة، في عملية شملت "تفتيش مناطق واستجواب مدنيين" وسط حالة من التوتر، في تصعيد ميداني جديد داخل الأراضي السوري.

تفاصيل توغل إسرائيلي جديد

وفي التفاصيل، أعلنت مصادر أهلية في القنيطرة السورية، لقناة "آر تي"، توغل نحو 30 آلية عسكرية إسرائيلية في قرية أم باطنة بريف المحافظة، في واحدة من أكبر عمليات التوغل التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

انتشار عسكري وإقامة حاجز مؤقت

أشارت المصادر للقناة الروسية، اليوم الأحد إلى أن عملية التوغل جرت بعد منتصف ليل السبت–الأحد، حيث انتشر عناصر القوة الإسرائيلية في عدد من أحياء القرية، وأقاموا حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين أم باطنة وبلدة جبا، ما أدى إلى توقف حركة السير والتزام الأهالي منازلهم.

استجواب مدني وتفتيش مواقع مهجورة

بحسب مصادر "آر تي"، قامت دورية إسرائيلية باستجواب أحد المدنيين خلال العملية، بالتزامن مع قيام قوة أخرى بتفتيش ثكنة عسكرية مهجورة في محيط القرية، وسط حالة من التوتر والترقب بين السكان.

انسحاب نحو قاعدة العدنانية دون اشتباكات

أضافت المصادر ذاتها، أن القوات الإسرائيلية أنهت عمليات التفتيش والاستطلاع قبل أن تنسحب باتجاه قاعدة العدنانية، دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات أو تسجيل خسائر بشرية.

توغل سابق وإطلاق نار في ريف درعا

كانت مصادر قناة "آر تي"، قد وثقت مساء أمس السبت 13 يونيو، توغل دورية إسرائيلية في منطقة وادي معرية ضمن حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث أطلقت النار بكثافة باتجاه مزارعين أثناء عملهم في أراضيهم، ما أثار حالة من الذعر ودفعهم لمغادرة المنطقة دون تسجيل إصابات.

استمرار الانتهاكات في الجنوب السوري

تُواصل إسرائيل، وفق مصادر سورية، خرق اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، عبر التوغل في مناطق الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين، إلى جانب تجريف أراضٍ وإطلاق قذائف.

وتؤكد دمشق باستمرار مطالبتها بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري تُعد باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني وفق القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط لوقف هذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري، وفق تقارير وسائل الإعلام السورية.