إعلان

بـ"30 آلية".. توغل إسرائيلي جديد في سوريا يشمل تفتيش واستجواب مدنيين

كتب : مصطفى الشاعر

02:18 م 14/06/2026

جيش الاحتلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توغلت قوة إسرائيلية تضم نحو 30 آلية عسكرية في ريف القنيطرة، في عملية شملت "تفتيش مناطق واستجواب مدنيين" وسط حالة من التوتر، في تصعيد ميداني جديد داخل الأراضي السوري.

تفاصيل توغل إسرائيلي جديد

وفي التفاصيل، أعلنت مصادر أهلية في القنيطرة السورية، لقناة "آر تي"، توغل نحو 30 آلية عسكرية إسرائيلية في قرية أم باطنة بريف المحافظة، في واحدة من أكبر عمليات التوغل التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

انتشار عسكري وإقامة حاجز مؤقت

أشارت المصادر للقناة الروسية، اليوم الأحد إلى أن عملية التوغل جرت بعد منتصف ليل السبت–الأحد، حيث انتشر عناصر القوة الإسرائيلية في عدد من أحياء القرية، وأقاموا حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين أم باطنة وبلدة جبا، ما أدى إلى توقف حركة السير والتزام الأهالي منازلهم.

استجواب مدني وتفتيش مواقع مهجورة

بحسب مصادر "آر تي"، قامت دورية إسرائيلية باستجواب أحد المدنيين خلال العملية، بالتزامن مع قيام قوة أخرى بتفتيش ثكنة عسكرية مهجورة في محيط القرية، وسط حالة من التوتر والترقب بين السكان.

انسحاب نحو قاعدة العدنانية دون اشتباكات

أضافت المصادر ذاتها، أن القوات الإسرائيلية أنهت عمليات التفتيش والاستطلاع قبل أن تنسحب باتجاه قاعدة العدنانية، دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات أو تسجيل خسائر بشرية.

توغل سابق وإطلاق نار في ريف درعا

كانت مصادر قناة "آر تي"، قد وثقت مساء أمس السبت 13 يونيو، توغل دورية إسرائيلية في منطقة وادي معرية ضمن حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث أطلقت النار بكثافة باتجاه مزارعين أثناء عملهم في أراضيهم، ما أثار حالة من الذعر ودفعهم لمغادرة المنطقة دون تسجيل إصابات.

استمرار الانتهاكات في الجنوب السوري

تُواصل إسرائيل، وفق مصادر سورية، خرق اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، عبر التوغل في مناطق الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين، إلى جانب تجريف أراضٍ وإطلاق قذائف.

وتؤكد دمشق باستمرار مطالبتها بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري تُعد باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني وفق القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط لوقف هذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري، وفق تقارير وسائل الإعلام السورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوريا إسرائيل التوغل الإسرائيلي في سوريا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مخاوف الفائدة والدولار تضغط على الذهب.. هل يهبط إلى 3500 دولار؟
أخبار البنوك

مخاوف الفائدة والدولار تضغط على الذهب.. هل يهبط إلى 3500 دولار؟
من مدينة السلام.. محمد رمضان يروج لأغنيته "عالمي زي كريستيانو"
موسيقى

من مدينة السلام.. محمد رمضان يروج لأغنيته "عالمي زي كريستيانو"

تصل للمؤبد.. ما هي عقوبة صبري نخنوخ المحتملة بعد إحالته للمحاكمة؟
حوادث وقضايا

تصل للمؤبد.. ما هي عقوبة صبري نخنوخ المحتملة بعد إحالته للمحاكمة؟
عيد ميلاد ترامب.. هل يوقع اتفاق إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران اليوم؟
شئون عربية و دولية

عيد ميلاد ترامب.. هل يوقع اتفاق إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران اليوم؟
الفراعنة جاهزين.. جلسة التصوير الرسمية لمنتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا
كأس العالم 2026

الفراعنة جاهزين.. جلسة التصوير الرسمية لمنتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟