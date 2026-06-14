تصدر المنتخب الأمريكي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2026، عقب نهاية منافسات الجولة الأولى التي شهدت مواجهات قوية ونتائج حاسمة في بداية مشوار المنتخبات.



وتمكن المنتخب الأمريكي من تحقيق الفوز على نظيره منتخب باراجواي، صباح الأحد، ليحصد أول ثلاث نقاط وينفرد بصدارة المجموعة مبكرًا، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور في النسخة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها، حقق منتخب أستراليا فوزًا مهمًا على نظيره منتخب تركيا بهدفين دون رد، ليحصد بدوره ثلاث نقاط كاملة ويواصل المنافسة على صدارة المجموعة منذ الجولة الأولى.



ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة الأولى:



1- منتخب الولايات المتحدة الأمريكية: 3 نقاط

2- منتخب أستراليا: 3 نقاط

3- منتخب تركيا: 0 نقاط

4- منتخب باراجواي: 0 نقاط