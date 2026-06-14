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"حدّث بياناتك".. سقوط عصابة انتحال صفة موظفي بنك في قبضة الداخلية

كتب : علاء عمران

02:48 م 14/06/2026 تعديل في 02:48 م

المتهمين

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالمنيا، لاتهامهما بإدارة تشكيل عصابي تخصص في سرقة حسابات المواطنين البنكية، بعد إيهامهم بأنهما موظفو خدمة عملاء.

جاء ذلك في إطار الحملات المكثفة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وتتبع مروجي خطط الاستيلاء على أموال البنوك والمواطنين عبر الوسائل الإلكترونية.

الداخلية تسقط شبكة احتيال منظمة

أفادت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام شخصين (لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عقب إيهامهم بكونهما موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، ومطالبتهما لهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، و17 شريحة خطوط هواتف محمولة لشركات اتصالات مختلفة).
وبمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامهما بارتكاب عدد 8 وقائع بذات الأسلوب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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