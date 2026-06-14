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"فاكر اللي قال متنفعش لاعب كرة".. مدرب إمام عاشور يحفزه عبر فيفا

كتب : محمد خيري

01:44 م 14/06/2026 تعديل في 02:05 م
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تلقى إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، رسالة دعم وتحفيز خاصة من مدربه السابق نشأت فتحي، الذي أشرف على تدريبه خلال سنواته الأولى في أكاديمية السنبلاوين، وذلك قبل ساعات من خوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ويتواجد إمام عاشور ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في المونديال، حيث يستعد "الفراعنة" لمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، مساء الإثنين، على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة مؤثرة من نشأت فتحي استعاد خلالها بعض الذكريات من بدايات اللاعب، مشيدًا بالمسيرة التي قدمها منذ انطلاقته وحتى وصوله إلى أكبر محفل كروي في العالم.

رسالة مدرب إمام عاشور السابق

وقال فتحي في رسالته: "هل تتذكر عندما قال لك أحد المدربين إنك لن تصبح لاعب كرة قدم؟ الحمد لله أنك لم تخيب ظني أبداً، لقد أصبحت مصدر ثقة وإلهام للجماهير".

وأضاف: "لدي آمال كبيرة فيك خلال هذه البطولة، وأريدك أن تثبت أنك تستحق كل ما وصلت إليه منذ انضمامك إلى أكاديمية السنبلاوين. مهاراتك ومواهبك وكل الإنجازات التي حققتها حتى الآن كانت كافية للرد على كل من شكك في قدراتك".

واختتم مدربه السابق رسالته قائلاً: "الآن عليك أن تُسعد ملايين المشجعين المصريين والعرب الذين يتابعون منافسات كأس العالم".

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إمام عاشور مصر وبلجيكا كأس العالم

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