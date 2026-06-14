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هيئة الإذاعة البريطانية : فيفا قرر سداد مستحقات الحكم الصومالي عمر أرتان

كتب : رمضان حسن

02:56 م 14/06/2026

الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان

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كشفت هيئة الإذاعة البريطانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر دفع المستحقات المالية للحكم الصومالي عمر أرتان كاملة، بعدما تم منعه من دخول الولايات المتحدة لإدارة مباريات كأس العالم.

وأختير أرتان ضمن قائمة حكام كأس العالم 2026 لكنه لم يتمكن من المشاركة بسبب منعه من دخول الولايات المتحدة.

وقال تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، إن أرتان سيحصل علي مستحقاته كاملة من الفيفا والخاصة ببطولة كأس العالم رغم عدم إدارته لأي مباراة.

وقبل أيام، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعيين عمر أرتان لإدارة مباراة السوبر الأوروبي في أغسطس المقبل بمدينة سالزبورج النمساوية بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.

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