مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

ألمانيا

- -
20:00

كوراساو

كأس العالم

أستراليا

2 0
07:00

تركيا

كأس العالم

هولندا

- -
23:00

اليــــابان

جميع المباريات

إعلان

بعد جمع التبرعات.. تحركات لانقاذ الإسماعيلي من دوامة الأزمات

كتب : رمضان حسن

02:24 م 14/06/2026 تعديل في 02:57 م

الإسماعيلي و فاركو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تبذل اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الإسماعيلي جهودًا مكثفة في الوقت الحالي من أجل حل الأزمة المالية الطاحنة التي يعيش فيها النادي والتي كانت سببًا في هبوط الفريق الأول لكرة القدم لدوري المحترفين.

وتحاول اللجنة إيجاد حلول مالية لرفع العقوبة الموقعة ضد النادي من جانب الفيفا والخاصة بإيقاف القيد عن قلعة الدراويش.

وأطلقت اللجنة، حملة لجمع التبرعات في الأيام الماضية، وخلال 4 أيام انتعشت خزينة النادي بمبلغ مليون و800 ألف جنيه من لاعبين سابقين في الفريق مثل أحمد حجازي وباهر المحمدي وأيضا من جانب جماهير النادي.

وكشف مصدر بالاسماعيلي، عن وجود توجه جاد لعودة "العثمانيين" مرة أخري للمشهد داخل قلعة الدراويش في خطوة تستهدف المساهمة في إخراج النادي من أزماته الحالية وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح بعد سنوات من المعاناة المالية والإدارية.

وأكد المصدر، أن الهدف الرئيسي من العودة المحتملة لآل عثمان يتمثل في المساهمة في إنهاء الأزمات المتراكمة وتهيئة الأجواء لعودة الفريق للمنافسة بشكل طبيعي، مع وضع خطة طويلة الأمد لإعادة الاستقرار إلى النادي واستعادة مكانته التاريخية بين كبار الكرة المصرية.

وأوضح أن العثمانيين الذين نجحوا مع النادي من قبل وحقق فريق الكرة في عهد عثمان أحمد عثمان عدة بطولات، يريدون بشكل جاد إنقاذ النادي من الأزمات الخانقة التي يمر بها الآن.

اقرأ أيضا :

مصدر برابطة الأندية: مباراة الاتحاد والإسماعيلي في برج العرب دون تغيير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاسماعيلي الدوري اخبار الاسماعيلي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين للمحاكمة الجنائية العاجلة
حوادث وقضايا

إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين للمحاكمة الجنائية العاجلة
5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
أخبار البنوك

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
وزير المالية يعلن زيادة ميزانية الوطنية للإعلام بنحو مليار جنيه سنويًا
أخبار مصر

وزير المالية يعلن زيادة ميزانية الوطنية للإعلام بنحو مليار جنيه سنويًا
بعد جمع التبرعات.. تحركات لانقاذ الإسماعيلي من دوامة الأزمات
رياضة محلية

بعد جمع التبرعات.. تحركات لانقاذ الإسماعيلي من دوامة الأزمات
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين
شئون عربية و دولية

الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
طرح 314 شقة جديدة في 8 مدن.. اعرف الأماكن والمواعيد وطريقة الحجز
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟