تبذل اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الإسماعيلي جهودًا مكثفة في الوقت الحالي من أجل حل الأزمة المالية الطاحنة التي يعيش فيها النادي والتي كانت سببًا في هبوط الفريق الأول لكرة القدم لدوري المحترفين.

وتحاول اللجنة إيجاد حلول مالية لرفع العقوبة الموقعة ضد النادي من جانب الفيفا والخاصة بإيقاف القيد عن قلعة الدراويش.

وأطلقت اللجنة، حملة لجمع التبرعات في الأيام الماضية، وخلال 4 أيام انتعشت خزينة النادي بمبلغ مليون و800 ألف جنيه من لاعبين سابقين في الفريق مثل أحمد حجازي وباهر المحمدي وأيضا من جانب جماهير النادي.

وكشف مصدر بالاسماعيلي، عن وجود توجه جاد لعودة "العثمانيين" مرة أخري للمشهد داخل قلعة الدراويش في خطوة تستهدف المساهمة في إخراج النادي من أزماته الحالية وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح بعد سنوات من المعاناة المالية والإدارية.

وأكد المصدر، أن الهدف الرئيسي من العودة المحتملة لآل عثمان يتمثل في المساهمة في إنهاء الأزمات المتراكمة وتهيئة الأجواء لعودة الفريق للمنافسة بشكل طبيعي، مع وضع خطة طويلة الأمد لإعادة الاستقرار إلى النادي واستعادة مكانته التاريخية بين كبار الكرة المصرية.

وأوضح أن العثمانيين الذين نجحوا مع النادي من قبل وحقق فريق الكرة في عهد عثمان أحمد عثمان عدة بطولات، يريدون بشكل جاد إنقاذ النادي من الأزمات الخانقة التي يمر بها الآن.

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