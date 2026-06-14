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ترامب في عيد ميلاده الـ80: "لا تباركوا لي.. لست سعيداً بهذا العمر"

كتب : محمد جعفر

02:16 م 14/06/2026

دونالد ترامب

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رغم الأجواء الاحتفالية التي يشهدها البيت الأبيض بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفاً غير متحمس تجاه هذه المناسبة، معترفاً بأنه لا يشعر بالارتياح تجاه الوصول إلى هذا العمر.

ترامب يتحدث عن عيد ميلاده

خلال مقطع فيديو من داخل المكتب البيضاوي، ظهر الرئيس الأمريكي وهو يهنئ دكتور أوز بعيد ميلاده السادس والستين، قبل أن يتطرق إلى عيد ميلاده الشخصي، وأوضح ترامب أنه لا يشعر بالسعادة تجاه بلوغه الثمانين عاماً، مؤكداً أن هذا الرقم لم يكن من الأرقام التي يفضلها أو يفكر فيها كثيراً على مدار حياته.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلاً: "لستم مضطرين لتهنئتي بعيد ميلادي، لأنني لست سعيداً بهذا اليوم، إنه رقم لم أفكر فيه كثيراً من قبل، وليس رقماً أحبه، لكنني هنا على أي حال".

احتفالات في البيت الأبيض بعيد ميلاد ترامب

بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد، يستضيف ترامب الأحد بطولة للفنون القتالية المختلطة UFC على العشب الجنوبي للبيت الأبيض، في حدث يُعد الأول من نوعه في تاريخ المقر الرئاسي الأمريكي.

ويمثل هذا الحدث سابقة غير مسبوقة، إذ لم يشهد البيت الأبيض من قبل تنظيم بطولة رياضية احترافية بهذا الحجم داخل مقره، ما يضفي طابعاً استثنائياً على الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس الأمريكي الثمانين.

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دونالد ترامب عيد ميلاد ترامب البيت الأبيض بطولة UFC دانا وايت الفنون القتالية المختلطة

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