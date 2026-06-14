تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدا متجددا، بعد رصد سقوط 3 مسيّرات أُطلقت من لبنان داخل إسرائيل، دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت به تقارير وسائل الإعلام العبرية.

3 مسيّرات أُطلقت من لبنان منذ صباح اليوم

وفي التفاصيل، أفادت القناة "12 العبرية"، اليوم الأحد، بسقوط وانفجار طائرة مسيّرة قرب قاعدة عسكرية في منطقة الجليل الغربي، دون تسجيل أي إصابات بشرية، وسط تصاعد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

أضافت القناة العبرية، أن 3 طائرات مسيّرة أُطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل منذ ساعات الصباح، حيث تم رصد سقوطها وانفجارها في مناطق متفرقة دون وقوع إصابات.

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد أهداف جوية قُرب الحدود

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال، رصد سقوط هدف جوي داخل الأراضي الإسرائيلية قُرب الحدود مع لبنان، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن، فيما تتواصل التحقيقات حول ملابسات الحادث.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يُواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي.

وفي المقابل، يُواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.