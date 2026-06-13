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مصرع متسلق يمني بعد سقوطه في فوهة بركان (فيديو)

كتب : وكالات

12:17 م 13/06/2026

مصرع متسلق يمني بعد سقوطه في فوهة بركان

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لقي المتسلق اليمني القعقاع عنتر العبسي مصرعه، الجمعة، بعد سقوطه داخل فوهة حرضة دمت البركانية بمديرية دمت في محافظة الضالع جنوبي اليمن، أثناء ممارسته تسلق المرتفعات الوعرة، وفق ما أكدته مصلحة الدفاع المدني عقب عمليات بحث وإنقاذ استمرت في موقع الحادث.
وأوضحت مصلحة الدفاع المدني أنها باشرت عمليات البحث فور تلقي بلاغ بسقوط العبسي داخل الفوهة البركانية، حيث نفذت فرق الإنقاذ والغوص مسوحات ميدانية في موقع الحادث والمناطق المحيطة به قبل التأكد من وفاته.


وأضافت، في بيان صادر الجمعة، أنها عززت الفرق الميدانية بفريق متخصص في الغوص والإنقاذ المائي، مشيرة إلى أن الطبيعة الجغرافية الوعرة للفوهة وصعوبة الوصول إلى بعض أجزائها شكّلتا عائقاً كبيراً أمام عمليات الانتشال.
من جانبه، أوضح الدفاع المدني في مديرية دمت أن ارتفاع حرارة المياه داخل الفوهة، إلى جانب تعقيدات الغوص في بيئة بركانية حارة، حال دون الوصول السريع إلى موقع الجثمان، مؤكداً استمرار الجهود باستخدام الإمكانات المتاحة لاستكمال إجراءات الانتشال.
وتداول ناشطون على نطاق واسع مقاطع فيديو أظهرت لحظات سقوط العبسي أثناء وجوده على حافة الفوهة البركانية، ما أثار حالة من الصدمة والحزن بين سكان المنطقة ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتسب العبسي شهرة خلال الأشهر الماضية من خلال نشر مقاطع مصورة وثقت تسلقه المرتفعات والمنحدرات الوعرة في منطقة حرضة دمت من دون استخدام معدات سلامة أو أدوات تسلق احترافية، الأمر الذي منحه انتشاراً واسعاً، لكنه أثار أيضاً تحذيرات متكررة بشأن المخاطر المرتبطة بهذه المغامرات.

ودعت مصلحة الدفاع المدني المواطنين وهواة رياضات المغامرة والتسلق إلى الالتزام بإجراءات السلامة وتجنب الاقتراب من المواقع الخطرة والمرتفعات الوعرة دون تجهيزات وقائية مناسبة، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

وتُعد حرضة دمت من أبرز المعالم الطبيعية والجيولوجية في اليمن، وهي فوهة بركانية خامدة تقع في مديرية دمت بمحافظة الضالع، وتتميز بعمقها الكبير ومنحدراتها الحادة ووجود مياه حارة في قاعها، ما يجعل الوصول إليها شديد الخطورة.

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