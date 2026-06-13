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بعد شكوى برلماني ضده.. أحمد شوبير: صعب أغير أسلوبي

كتب : هند عواد

01:30 م 13/06/2026

أحمد شوبير

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نشر الإعلامي أحمد شوبير رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرًا إلى أنه سيكشف كل الحقائق قريبًا.

رسالة من أحمد شوبير

كتب أحمد شوبير: "خالص الشكر والاحترام والتقدير لكل من كتب كلمة طيبة في حقي، ووعد مني قريبًا جدًا بإيضاح كل الحقائق للجميع.. نقطة مهمة جدًا أنا بشتغل إعلام للاستمتاع ومحاولة تقديم المعلومة الصحيحة، وده أسلوبي اللي من الصعب أني أغيره".

وتزامنت رسالة شوبير مع شكوى النائب حسن طارق عمار، عضو مجلس النواب، ضده، بسبب تصريحاته في برنامجي "هنا المونديال" و"مع شوبير" ضد جماهير المصري البورسعيدي.

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى من النائب حسن طارق عمار ضد أحمد شوبير، بشأن بعض تصريحاته، بدعوى إساءتها لجماهير المصري البورسعيدي.

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