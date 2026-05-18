قالت وسائل إعلام يمنية، إن جماعة "أنصار الله" الحوثيون، أسقطوا طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "إم كيو ناين ريبر" في مديرية الوادي بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

أضافت أن انفجارات عنيفة هزت أجواء مدينة مأرب، مساء الأحد، إثر إسقاط جماعة الحوثي طائرة أمريكية مسيرة في المنطقة.

ونقلت منصة "ديفانس لاين" عن سكان محليين سماع دوي انفجارات كبيرة في سماء المدينة، بالتزامن مع رصد مصادر محلية إطلاق صاروخ دفاع جوي من منطقة صرواح غربي مأرب أعقبه انفجاران في الأجواء، إذ تعد منطقة صرواح وسلسلة جبال هيلان مركزا رئيسيا للمنظومات الجوية الحوثية التي كررت استهداف هذا النوع من الطائرات الأمريكية.

وتداول ناشطون صورا توثق تناثر حطام الطائرة الأمريكية وذخائرها الصاروخية في منطقة صحراوية شرقي مديرية الوادي، وأجزاء من الطائرة المصممة لعمليات الاستطلاع والمراقبة والتي تفتقر لأنظمة الدفاع الذاتي، بما في ذلك خزان الوقود الخاص بها، وفقا لروسيا اليوم.

وأظهرت الصور المتداولة قطعتين على الأقل من بقايا صواريخ "النينجا" AGM−114R9X، وهي النسخة المعدلة من صواريخ "هيلفاير" المخصصة للعمليات الدقيقة.