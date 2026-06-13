حزب الله يعلن استهداف آليتين إسرائيليتين واستشهاد رئيس بلدية الريحان

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجومين بمسيرات استهدفا آليات تابعة للجيش الإسرائيلي في مناطق جنوبية من لبنان، في وقت أفادت فيه الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل رئيس بلدية الريحان جراء غارة استهدفت بلدته في قضاء جزين.

وقال حزب الله إن إحدى عملياته استهدفت آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة زوطر الشرقية باستخدام مسيرة من طراز أبابيل الانقضاضية.

وأضاف أنه نفذ هجوماً آخر بمسيرة استهدف آلية نميرا في محيط تلة الصلعة التابعة لبلدة القنطرة.

وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن غارة استهدفت بلدة الريحان الواقعة في قضاء جزين جنوبي لبنان، ما أسفر عن استشهاد رئيس البلدية علي بديع.