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اتحاد الكرة يكشف سر اختفاء النجوم من قميص منتخب مصر

كتب : هند عواد

12:28 م 13/06/2026
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    قميص منتخب مصر القديم
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    محمد صلاح بقميص منتخب مصر القديم
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    عمر مرموش بقميص منتخب مصر الجديد
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    زيزو بقميص منتخب مصر الجديد

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم سبب تغيير قميص منتخب الفراعنة، قبل أيام قليلة من بداية مشوارهم في كأس العالم 2026.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 مساء الإثنين المقبل، عندما يواجه منتخب بلجيكا.

وخلال جلسة تصوير لاعبي منتخب مصر لكأس العالم 2026، ظهر قميص الفراعنة دون النجوم السبع الخاصة ببطولات أمم أفريقيا.

سبب حذف النجوم من قميص منتخب مصر

قال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي: "تلقينا مخاطبة من فيفا تتعلق بعدم السماح بوضع نجوم البطولات القارية على قمصان المنتخبات خلال كأس العالم".

وأضاف: "طلب فيفا أيضًا إجراء تعديل على لون الأرقام على القمصان لتصبح باللون الأبيض بدلًا من اللون الذهبي، من أجل وضوح الرؤية بشكل أكبر. وبالتالي، فإن الأمور ليست مفاجأة، وكنا على علم بها قبل انطلاق البطولة".

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