مسؤول أمريكي: يصعب تحديد قيمة الأموال الممكن لإيران الحصول عليها

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في إدارة ترمب قوله إن تحديد حجم الأموال التي يمكن أن تحصل عليها إيران لا يزال أمراً صعباً في الوقت الراهن، موضحاً أن ذلك سيتوقف على طبيعة ما ستقدمه طهران في إطار الاتفاق المرتقب.

وأضاف المسؤول أن التفاهم الجاري التفاوض بشأنه مع إيران يتسم بطابع واسع النطاق ولا يقتصر على الملفات الثنائية، بل يشمل أيضاً قضايا تتعلق بلبنان وإسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل ستحتفظ بحق الرد في حال تعرضها لأي تهديد، حتى في ظل التوصل إلى اتفاق ضمن الإطار المطروح حالياً.