القبض على متهمين بسرقة منتخب إنجلترا قبل كأس العالم

ألقت شرطة مدينة كانساس سيتي القبض على شخصين، بعد سرقة أغراض من بعثة منتخب إنجلترا، أثناء نقلها من فلوريدا.

وأنهى منتخب إنجلترا معسكره التدريبي قبل كأس العالم في بالم بيتش جاردنز يوم الخميس الماضي، ثم حصل الفريق على يوم راحة قبل السفر إلى مدينة كانساس سيتي اليوم.

ويقوم الفريق اللوجستي التابع لمنتخب إنجلترا بتجهيز قاعدته الجديدة في قرية سوب، لكنهم فوجئوا بان معدات التدريب وغيرها من العناصر كانت مفقودة عندما وصلت شاحنة لتفريغها.

القبض على اثنين متهمين بسرقة منتخب إنجلترا

ذكرت شبكة ESPN، أن هناك اثنين تم القبض عليهما، رهن التحقيق بعد سرقة بعض أغراض الفريق الإنجليزي أثناء نقلها من فلوريدا.

وجاء في بيان صادر عن قسم شرطة مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري: "نحن نحقق في سرقة محتملة لمعدات من سيارة فريق وصلت إلى مدينة كانساس سيتي هذا المساء وقد فقدت بعض أغراضها، التحقيق جار، وقد تم احتجاز شخصين مشتبه بهما".

اقرأ أيضًا:

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ملفوف في كيس أسود.. العثور على جثة أمام معسكر منتخب إيران



