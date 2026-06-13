ملفوف في كيس أسود.. العثور على جثة أمام معسكر منتخب إيران

عثر على جثة متحللة في صندوق سيارة، بالقرب من ملعب معسكر منتخب إيران، منافس مصر في كأس العالم 2026، بتيخوانا شمال غرب المكسيك.

جثة متحللة بالقرب من منتخب إيران

أفادت وكالة فرانس برس، بالعثور على جثة متحللة في صندوق سيارة متوقفة بالقرب من الملعب الذي يتدرب فيه منتخب إيران، المشارك في كأس العالم في المكسيك.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم اكتشاف الأمر، أثناء سير مباريات كأس العالم 2026، التي التي تستضيفها المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وقامت الشرطة بفتح صندوق سيارة تويوتا الرياضية متعددة الاستخدامات الرمادية اللون، والتي تحمل لوحات ترخيص من كاليفورنيا، في موقف سيارات سوبر ماركت يقع مباشرة مقابل ملعب كالينتي، حيث يتدرب منتخب إيران.

وأعلن مكتب المدعي العام في تيخوانا أن وحدة دورية عثرت على الجثة، وقال متحدث باسم الشرطة: "عند تفتيش السيارة، عثروا على شخص ملفوف في كيس أسود في صندوق السيارة، تظهر عليه علامات العنف"، مضيفًا أنه يُعتقد أن السيارة قد تم التخلي عنها يوم الأربعاء.

وتعرف مدينة تيخوانا، الواقعة على الحدود مع الولايات المتحدة، بخطورتها الشديدة، إذ تم تسجيل أكثر من 1200 جريمة قتل فيها في عام 2025، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

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