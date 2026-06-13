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لماذا رفضت ريهام سعيد إعلان عدد زيجاتها في برنامج شيخ الحارة والجريئة؟

كتب : معتز عباس

11:58 ص 13/06/2026 تعديل في 12:11 م
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شهدت الساعات الماضية، إعلان الإعلامية والفنانة ريهام سعيد انفصالها عن زوجها، بعد زواج دام 10 أعوام، وأثمر عن طفل، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ريهام سعيد ترفض إعلان عدد زيجاتها

وتحرص ريهام على عدم الكشف عن ملامح حياتها الشخصية، وهو ما جعلها ترفض أثناء حلولها ضيفة قبل سنوات على برنامج شيخ الحارة والجريئة الذي عُرض على قناة القاهرة والناس، وقدمته المخرجة إيناس الدغيدي الكشف عن عدد زيجاتها.
وقالت ريهام خلال الحلقة "عمري في حياتي ما اتجوزت في السر، والجواز مش حاجة غلط ومش هقول أنا اتجوزت كام مرة، مش هجيب سيرة جوازات خلصت وأنا على ذمة راجل محترم، الجواز مش حرام، وعدد الزيجات عند الست ده دليل إنها محترمة".

ريهام سعيد تعلن انفصالها

كانت ريهام أعلنت انفصالها قبل ساعات، وكتبت في منشور لها على فيسبوك أنها لا تفضل عادة إعلان مثل هذه الأمور، لكنها اضطرت لذلك، قائلة: "أنا مش بحب أُعلن الحاجات دي الحقيقة، بس مضطرة.. أنا بعلن عن انفصالي عن زوجي وأبو ابني بعد عشر سنين زواج، مع كل الأمنيات له بالتوفيق بإذن الله.. الحمد لله".


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