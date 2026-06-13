أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بدء الحجز في المرحلة الـ11 من أراضي بيت الوطن المخصصة للمصريين في الخارج.

أسعار أراضي مشروع بيت الوطن

شهدت أسعار أراضي مشروع بيت الوطن في المرحلة الجديدة، ارتفاعات ملحوظة في مقارنة بالمرحلة العاشرة، والتي كان تم طرحها خلال شهر يناير الماضي، حيث سجلت العديد من المدن زيادات كبيرة في أسعار المتر، مدفوعة بزيادة الطلب على الأراضي وتحسن معدلات التنمية والخدمات داخل تلك المدن.

وكشفت مقارنة الأسعار بين المرحلتين أن مدينة دمياط الجديدة تصدرت قائمة المدن الأعلى ارتفاعًا بعدما ارتفع متوسط سعر المتر 110.4% ليصل إلى أكثر من 25.7 ألف جنيه للمتر في المرحلة الحادية عشرة، مقارنة 12.2 ألف جنيه في المرحلة العاشرة.

وجاءت القاهرة الجديدة في المرتبة الثانية من حيث نسبة الزيادة، حيث ارتفع متوسط سعر المتر 93.3% ليسجل 25.8 ألف جنيه، مقابل 13.35 ألف جنيه في المرحلة العاشرة.

كما سجلت مدينة الشيخ زايد زيادة قوية بلغت 87.4%، ليرتفع متوسط سعر المتر إلى نحو 23.3 ألف جنيه.

وارتفعت أسعار الأراضي بمدينة العبور الجديدة بنسبة 71.1%، بينما سجلت المنيا الجديدة زيادة بلغت 64.5%، تلتها مدينة السادات بنسبة 61%، كما ارتفعت الأسعار بمدينة 15 مايو بنحو 55.6% مقارنة بالمرحلة السابقة.

وبالنسبة للمدن التي شهدت زيادات محدودة نسبيًا، فجاءت أسوان الجديدة بنسبة 14.2%، والعاشر من رمضان بنسبة 12.1%، فيما سجلت أكتوبر الجديدة أقل نسبة ارتفاع بين المدن المشتركة في المرحلتين عند 4% فقط.

وجاءت أسعار المرحلتين على النحو التالي:

تحويلات مقدمات حجز أراضي بيت الوطن

أكدت الوزارة، أن استقبال التحويلات الخاصة لاستكمال قيمة الدفعة المقدمة لقطع الأراضي، ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن"، والتي تمثل 25% من قيمتها قطعة الأرض المراد حجزها، مع السماح باستقبال تحويلات جديدة وذلك حتى 15 يونيو 2026.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، إنه سيبدأ استقبال التحويلات التنشيطية (أولوية التخصيص) اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، وذلك من خلال تحويل مبلغ لا يقل عن 3050 دولارًا أمريكيًا.

ويضم طرح الأراضي 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة داخل 22 مدينة جديدة، هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ضرورة كتابة كود حجز القطعة الجديدة المراد حجزها بالتحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص، وفي حالة وصول الحوالة التنشيطية بدون كود حجز سيتم تسجيلها باسم القائم بالتحويل البنكي، موضحًا أن أولوية التخصيص تتم بمنتهى الشفافية، وفقًا للتقرير الوارد من البنك المركزي المصري، وبحسب أولوية وصول التحويلات اعتبارًا من تاريخ بدء استقبال التحويلات التنشيطية.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أتاحت للحاجزين ضمن المرحلة الجديدة إمكانية تحويل الأرصدة خلال الفترة من 15 مارس 2026 وحتى 15 يونيو 2026، كما سيتم استقبال التحويلات التنشيطية اعتبارًا من 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، بما يتيح للراغبين في الحجز الوقت الكافي لتحويل المبالغ المطلوبة دون تأثر بأسبقية الإجراءات البنكية أو البنك المُحوِّل منه.

وفيما يتعلق بطلبات الاسترداد، أوضح نائب وزيرة الإسكان أنه في ضوء ما أُثير مؤخرًا بشأن تأخر بعض طلبات الاسترداد، فقد عملت الوزارة على تبسيط الإجراءات وتسريعها في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها، حيث أصبح من الممكن الاستعلام إلكترونيًا عن أي متأخرات مستحقة على العميل بالمشروع في اليوم نفسه، على أن يتم تنفيذ طلب الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز 40 يومًا كحد أقصى.