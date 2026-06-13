حذاء بيلينجهام وطاولات التدليك.. قائمة المسروقات تهز منتخب إنجلترا

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ملفوف في كيس أسود.. العثور على جثة أمام معسكر منتخب إيران

القبض على متهمين بسرقة منتخب إنجلترا قبل كأس العالم

تعرضت بعثة منتخب إنجلترا لصدمة فجر اليوم السبت، بعدما تعرض لعملية سطو ضخمة خلال كأس العالم قبل أيام فقط من المباراة الافتتاحية ضد كرواتيا.

مسروقات منتخب إنجلترا

وفقا لصحفة "ذا صن" الإنجليزية، تعرض نجوم المنتخب الإنجليزي لسرقة أحذيتهم من شاحنة كانت في طريقها إلى مركز تدريبهم في مدينة كانساس سيتي، وتم إلقاء القبض على شخصين.

كما سُرقت كرات القدم ومعدات التدريب أثناء نقلها من فلوريدا إلى مدينة كانساس سيتي فيما وصف بأنه "عملية سرقة ضخمة".

وأشارت صحيفة ديلي ميل إلى أن الموظفين يتسابقون للعثور على أحذية لنجومهم البارزين، مثل هاري كين وجود بيلينجهام.

وشملت المعدات المسروقة، معدات التحليل، والسبورات البيضاء الخاصة بتوماس توخيل، وطاولات التدليك.

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ملفوف في كيس أسود.. العثور على جثة أمام معسكر منتخب إيران

القبض على متهمين بسرقة منتخب إنجلترا قبل كأس العالم



