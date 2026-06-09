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بعد تفعيل صفارات الإنذار.. الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أُطلقت من اليمن

كتب : وكالات

01:26 ص 09/06/2026

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة أُطلقت من الأراضي اليمنية بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة إيلات.

يأتي ذاك في وقت أطلق فيه الحوثيون صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل صباح الاثنين، وأعلنوا عن حظر الملاحة الإسرائيلية بشكل كامل في مياه البحر الأحمر على خلفية استئناف الضربات بين إيران وإسرائيل.

وفي بيان منفصل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه عقب الإنذارات التي أُطلقت عند الساعة 23:56 و00:08 في عدة مناطق شمال إسرائيل للتحذير من "تسلل جسم جوي معاد".

وأضاف البيان أن الحادثة انتهت بعد متابعة الهدف، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات جراء الهجومين، وفقا لروسيا اليوم.

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