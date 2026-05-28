أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" ووسائل إعلام يمنية رسمية، بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي عن عمر ناهز 81 عاما، إذ جاء هذا الإعلان بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة ألمت به في العاصمة السعودية الرياض حيث كان يُقيم.

كواليس وفاة الرئيس اليمني السابق

في غضون ذلك، ذكر مصدر مطلع لشبكة "العربية"، أن الوفاة حدثت في أحد مستشفيات الرياض إثر تدهور متسارع في حالته الطبية خلال الأيام القليلة الماضية، لتطوى بذلك صفحة أحد أبرز الوجوه السياسية التي عاصرت مرحلة مفصلية من تاريخ اليمن الحديث.

تفاصيل الوضع الصحي للرئيس الراحل ورحلاته العلاجية

أوضح المصدر، لـ "العربية"، اليوم الخميس، أن هادي كان يعاني منذ فترة طويلة من مشاكل مزمنة في القلب وكان يتردد سنويا على الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الفحوصات الطبية الدورية ومتابعة حالته المستقرة في أحد المشافي المتخصصة بمدينة كليفلاند.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الرئيس السابق قام برحلات علاجية غير مُعلنة إلى أمريكا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن صحته شهدت انتكاسة حادة ومفاجئة في الأسبوع الأخير أدت إلى نقله للمستشفى حتى فارق الحياة في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس.

المسيرة العسكرية والسياسية لـ"هادي" من وزارة الدفاع إلى قيادة الدولة اليمنية

يُصنف عبد ربه منصور هادي كواحد من القيادات التاريخية المؤثرة في الساحة اليمنية، حيث استهل مسيرته المهنية في السلك العسكري مبكرا جنوبي البلاد، وتدرج في الرتب والمناصب بكفاءة حتى عُين وزيرا للدفاع ثم نائبا للرئيس الراحل علي عبد الله صالح منذ عام 1994، واستمر في منصبه لسنوات طويلة قبل أن تؤول إليه مقاليد الحكم رسميا ويتولى رئاسة الجمهورية اليمنية في الفترة ما بين عامي 2012 و2022 عقب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عام 2011 وأطاحت بالنظام السابق.