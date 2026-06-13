مزاعم باختراق طائرات مسيرة.. قراصنة يهددون باستهداف كأس العالم

ذكرت وكالة فرانس برس في تقرير نُشر أمس الجمعة، أن مجموعة قرصنة مرتبطة بإيران زعمت أنها اخترقت طائرات مسيّرة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، وهددت باستهداف بطولة كأس العالم التي انطلقت يوم الخميس، وفقًا لما أفادت به جهة متخصصة في مراقبة الأنشطة المتطرفة.

وقالت مجموعة SITE Intelligence Group، وهي منظمة تتابع الجماعات الجهادية والأنشطة المرتبطة بها على الإنترنت، إنها نشرت بيانًا صادرًا عن مجموعة حنظلة، زعمت فيه أنها تمكنت "لعدة أشهر" من الوصول إلى "كل صورة وكل مشتبه به" التقطته الطائرات المسيّرة من نوع FPV (منظور الشخص الأول) التي يستخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأضاف القراصنة ،أن هذه الطائرات مزودة بتقنيات التعرف على الوجوه وفحص لوحات السيارات، وتُستخدم في مهام مكافحة الإرهاب.

🚨İranlı Hacker Grubu Hanzala, FBI ait İHAları hackleyerek görüntüler yayınladı.



Hanzala ayrıca, şu anda ABD Ordusu'na ait MQ-9 insansız hava araçları aracılığıyla Bahreyn'deki ABD askeri üslerindeki gelişmeleri izliyor olabileceğini açıkladı. pic.twitter.com/qHmhRHqMWT — İslami Söylem (@islamisoylem) June 12, 2026



وجاء في البيان الذي نقلته SITE: "من الأفضل أن تشددوا إجراءات الأمن الخاصة بكأس العالم، فنحن لا نحب بعض تلك الفرق إطلاقًا. ولا تنسوا أن طائرات FPV موجودة في كل مكان؛ ولا يمكنكم أن تعرفوا متى قد ينتهي الأمر بإحداها مباشرة في حافلة فريقكم".

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بنشر طائرات مسيّرة حول ملاعب كأس العالم بهدف الحماية من الطائرات غير المصرح بها.

كما سيتم حظر تحليق الطائرات المسيّرة فوق الملاعب الأمريكية المستضيفة للمباريات، وكذلك فوق الفعاليات الجماهيرية المرتبطة بالبطولة.

التحذير من هجمات إلكترونية

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد حذرت سابقًا من احتمال تعرض الولايات المتحدة لهجمات إلكترونية من جهات مرتبطة بإيران، وذلك عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت طهران في فبراير وأدت إلى اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

ونشرت مجموعة حنظلة صورًا ومقاطع فيديو قالت إنها مأخوذة من الطائرات المسيّرة التي تم اختراقها من بينها قواعد أمريكية في البحرين، إلا أن SITE شككت في صحة هذه الادعاءات.

Hanzala's Game with Trump's Soul

The Hanzala hacking group announced that it had penetrated the security systems of FBI drones and had full access to the images and data of these drones for months.

It may now be monitoring developments at the US military bases in Bahrain#bahrain pic.twitter.com/8oazXxJ4Wd — Gaza War BD (@GazaWar_BD) June 12, 2026



وأوضحت المنظمة، أن أحد مقاطع الفيديو التي قُدمت باعتبارها دليلًا على الاختراق كان في الواقع قد أُنتج بواسطة منصة برمجية في ديسمبر 2024، للترويج لاستخدام إحدى إدارات الشرطة الأمريكية لتقنياتها في مسح الأضرار الناجمة عن الأعاصير.

وكانت مجموعة حنظلة قد ادعت في مارس، أنها اخترقت البريد الإلكتروني لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ونشرت عبر الإنترنت صورًا شخصية ومواد أخرى قالت إنها حصلت عليها من ذلك الاختراق.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها رصدت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أعضاء المجموعة.