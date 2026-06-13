بالأرقام.. جدول المرتبات الجديدة 2026 وكيفية حساب راتبك بعد الزيادة

تبدأ وزارة المالية رسميا بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة ألف جنيه بداية من يوليو المقبل.



وبعد تطبيق الزيادة المرتقبة سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه أي بزيادة ألف جنيه.



كما سيتم وفقا لقرار وزارة المالية، زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15%، في إطار حرص الحكومة على دعم العاملين بالدولة ومواجهة أعباء المعيشة.

زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص

تطبق الزيادة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة- موظفي الحكومة- حيث لم يصدر المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط أحمد رستم أي قرارا بشأن رفع الحد الأدنى للموظفين في القطاع الخاص حتى كتابة هذا التقرير.



ومصراوي في السطور التالية يعرض جدول المرتبات الجديد 2026 بعد الزيادة الجديدة بداية من يوليو المقبل:



الدرجة الممتازة: ارتفعت من 13200 جنيه إلى 14900 جنيه بزيادة 1700 جنيه



الدرجة العالية: زادت من 11200 جنيه إلى 12900 جنيه بزيادة 1700 جنيه.



مدير عام أو ما يعادلها: ارتفع من 10300 جنيه إلى 11400 جنيه بزيادة 1100 جنيه.



الدرجة الأولى: ارتفعت من 9200 جنيه إلى 10800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.



الدرجة الثانية: زادت من 8200 جنيه إلى 9500 جنيه بزيادة 1300 جنيه.



الدرجة الثالثة التخصصية: ارتفعت من 8700 جنيه إلى 9100 جنيه بزيادة 400 جنيه.



الدرجة الرابعة: ارتفعت من 8200 جنيه إلى 9300 جنيه بزيادة 1100 جنيه.



الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: ارتفعت من 8100 جنيه إلى 9100 جنيه بزيادة 1100 جنيه .



الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: ارتفعت من 7 آلاف جنيه إلى 8100 جنيه بزيادة 1100 جنيه.