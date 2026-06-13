وزير الخارجية الإيراني: آلية تشغيل هرمز ستتغير بعد الاتفاق

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بياناً يتعلق بالسيطرة المستقبلية على مضيق هرمز سيصدر قريباً، موضحاً أن الإعلان سيتم بشكل مشترك بين إيران وسلطنة عُمان.

وقال عراقجي في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي إن البيان المنتظر سيصدر بالتعاون مع الحكومة العمانية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا". ويقع مضيق هرمز بين الأراضي الإيرانية والعمانية.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع حديث متداول عن استكمال إطار مزعوم لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات بتوقيعه خلال الأيام المقبلة.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى عدد من البنود الواردة في مذكرة التفاهم، من بينها إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية الواقعة على امتداد المضيق.

وأكد عراقجي أن الاتفاقية، في حال دخولها حيز التنفيذ، ستؤدي إلى تغيير طريقة إدارة الممر المائي مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الحرب.

وأضاف أن النظام المعتمد لن يتضمن فرض رسوم مرور على السفن، وإنما سيتم تطبيق ما وصفه بـ"رسوم خدمة" مقابل عبور مضيق هرمز.