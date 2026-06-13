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وفاة شقيقة وزير الإعلام السابق أسامة هيكل.. موعد ومكان الجنازة

كتب : محمد أبو بكر

11:20 ص 13/06/2026

أسامة هيكل

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أعلن أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، وفاة شقيقته غادة هيكل، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب أسامة هيكل، في منشوره عبر موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله شقيقتي غادة هيكل، وستشيع الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السلام بمدينة نصر بجوار الوفاء والأمل، نسألكم الدعاء للفقيدة الكريمة".

موعد ومكان الجنازة

من المقرر أن تُشيع جنازة الراحلة عقب صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر.

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أسامة هيكل غادة هيكل وفاة شقيقة وزير الإعلام

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