بإطلالة صيفية..أحدث ظهور لـ كارولين عزمي والجمهور يعلق - صور

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شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة صيفية من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

أحدث ظهور لـ كارولين عزمي

ونشرت كارولين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ممتنة دائما".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على إطلالتها، كالتالي: "ما شاء الله، الجمال والأناقة، القمر، أحلى واحدة، العسل كله".

كارولين عزمي تنتظر "محمود التاني"

وتنتظر كارولين عزمي طرح أحدث أعمالها السينمائية "محمود التاني" بدور العرض السينمائي الذي يجمعها مجددا بالفنان أحمد غزي، ويعد هذا العمل ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل "رأس الأفعى" الذي عرض في رمضان 2026.

الفيلم يخوض بطولته أحمد بحر، أحمد غزي، كارولين عزمي، جنا الأشقر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف إياد صالح وإخراج عبدالعزيز النجار.

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