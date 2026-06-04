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الحوثي: موالاة الأعداء تخضع الأمة تلقائيا لولاية الطاغوت

كتب : وكالات

06:57 م 04/06/2026

عبد الملك بدر الدين الحوثى

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حذر قائد حركة أنصار الله "الحوثيين" باليمن، عبد الملك بدر الدين الحوثي، من أن موالاة الأعداء تخضع الأمة تلقائيا لولاية الطاغوت.

وقال الحوثي، في خطاب ألقاه اليوم الخميس بمناسبة عيد الغدير الأغر، "أتوجه إلى شعبنا وأمتنا بأطيب التهاني والتبريك بمناسبة الغدير ويوم الولاية المناسبة الدينية العظيمة".

وأضاف الحوثي أن الشعب اليمني أحيا مناسبة الولاية في هذا اليوم المبارك إحياءً عظيما في مختلف المحافظات الحرة، كما يحييها في كل عام، معتبراً مناسبة الغدير ويوم الولاية من المناسبات الأصيلة ومن الموروث الإيماني لشعبنا اليمني المسلم.


وأوضح الحوثي، أن مناسبة الغدير ويوم الولاية ليست طارئة على الشعب اليمني، بل يحييها عبر الأجيال وعلى مدى قرون من الزمن في إطار انتمائه الإيماني الراسخ.


وأكد قائد حركة أنصار الله، أن الشعب اليمني يهتم بالمناسبات الدينية وفي مقدمتها المولد النبوي الشريف وغيرها، ويستفيد من عطاء هذه المناسبات في الحفاظ على الهوية ومكتسباتها المهمة، مشيراً إلى اهتمام الشعب بالعطاء التربوي للمناسبات التي يحييها ومنحها أهمية باعتبارها من التقدير لنعم الله والاعتراف بعظمة دينه.


وشدد الحوثي على أن يوم الغدير، بما يمثله من حادثة ونص، يعد من الحقائق التاريخية الثابتة باتفاق المؤرخين والمحدثين، وليس قضية مشبوهة أو محل شك وارتياب، مؤكداً أن إحياء مناسبة الغدير والولاية هو إحياء لمناسبة أصيلة ومؤكدة ومن الحقائق التاريخية الثابتة بلا شك.


وأشار إلى أهمية مناسبة الغدير باعتبارها شهادة بكمال الدين وتمام النعمة، ومن التقدير لنعمة الله لما يترتب عليها من خير في الدنيا والآخرة، وقال: "الأمة إذا اتجهت الاتجاه الكامل تحظى فعلاً بتمام النعمة في كل مجالات حياتها".

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الحوثيين اليمن عيد الغدير عيد يوم الولاية

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