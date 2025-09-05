المحاصيل الزيتية تُزين حقول المنيا.. إنتاجية مبشرة هذا العام (صور)

المنيا - جمال محمد:

تابع المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أعمال الإرشاد الزراعي الخاصة بالمحاصيل الزيتية، في إطار خطة الدولة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح "أمين" أن محافظة المنيا تُعد من المحافظات الرائدة في زراعة المحاصيل الزيتية هذا العام، حيث بلغت المساحات المنزرعة: السمسم: 14 ألفًا و726 فدانًا، فول الصويا: 57 ألف فدان، الذرة الشامية: 226 ألف فدان، الذرة الرفيعة: 20 ألف فدان.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن إدارة الإرشاد الزراعي نفذت عددًا من الأنشطة الميدانية، منها يوم حصاد محصول السمسم في قرية الروبي بمركز سمالوط بحضور 28 مزارعًا، حيث تمت زراعة صنف "جيزة 32" عالي الإنتاجية والمقاوم للإجهاد الحراري، وقدرت إنتاجية الفدان المبدئية بنحو 5 أردب.

وشهدت قرية أبو شحاتة بمركز مطاي يوم حصاد لمحصول الذرة الشامية صنف "جيزة 168"، من خلال حقل إرشادي حضره 30 مزارعًا، وقدرت إنتاجية الفدان بحوالي 24 أردب.