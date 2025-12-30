إعلان

سوريا: حظر تجول في اللاذقية اليوم الثلاثاء حتى صباح الغد

كتب : مصراوي

01:11 م 30/12/2025

سوريا: حظر تجول في اللاذقية اليوم الثلاثاء حتى صباح الغد

وكالات

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجول في المدينة اعتبارًا من الساعة 5 مساء اليوم حتى الساعة 6 من صباح يوم غد.

وقالت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية، إن حظر التجوال لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء.

وجاء ذلك بعد أعمال العنف التي شهدتها محافظتا اللاذقية وجبلة إثر اعتداءات نفذتها عناصر فلول نظام بشار الأسد البائد، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى بينهم عنصر من الأمن العام وإصابة 60 آخرين.

