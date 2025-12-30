وسط ضغوط أمريكية.. نتنياهو يوافق على التقدّم في اتفاق غزة

وكالات

أفاد تقرير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبدى موافقته على المضي قدمًا في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وذلك في ظل ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار مستشاريه لدفع إسرائيل إلى إدخال تعديلات على سياساتها في الضفة الغربية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطّلعين أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن أي تصعيد ميداني عنيف في الضفة الغربية من شأنه أن يهدد تنفيذ اتفاق السلام في غزة، ويعرقل المساعي الهادفة إلى توسيع "اتفاقيات أبراهام" قبل انتهاء ولاية ترامب.

ووفقًا لما أورده الموقع، شددت الرسالة الأميركية على أن تغيير النهج في الضفة الغربية بات ضرورة لإعادة ترميم علاقات إسرائيل مع الدول الأوروبية، ولتعزيز فرص توسيع اتفاقيات التطبيع.

وأشار التقرير كذلك إلى أن نتنياهو عبّر عن موقف صارم تجاه عنف المستوطنين، وأظهر استعدادًا لاتخاذ خطوات إضافية لمعالجة هذه القضية.

وبحسب "أكسيوس"، ورغم الخلافات القائمة بين نتنياهو وفريق ترامب حول آليات التنفيذ، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي على التقدّم في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما لبّى طلب الرئيس الأمريكي بإعادة إطلاق المحادثات مع الحكومة السورية بشأن اتفاق أمني محتمل.