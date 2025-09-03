إعلان

بوتين يدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة روسيا

12:02 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

background

وكالات

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في بكين، حيث دعا بوتين كيم لزيارة روسيا بعد محادثات استمرت أكثر من ساعتين ونصف في دار ضيافة الدولة "دياوتاي" في غرب بكين، عقب حضورهما معًا الاستعراض العسكري الضخم الذي أقيم صباح الأربعاء.

بحسب وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، تحدث بوتين وكيم بشكل منفرد لمدة ساعة خلال المحادثات، وأظهر الفيديو الذي أصدره الكرملين توددًا واضحًا بين الزعيمين حيث تبادلا التحية وتمنيا لبعضهما الصحة جيدة، ورافق بوتين كيم حتى سيارته بعد اللقاء.

وقال بوتين في الفيديو: "نحن في انتظارك... تعال وزرنا".

وكانت آخر زيارة لكيم إلى روسيا في 2023 حين زار منشأة إطلاق فضائية في أقصى شرق البلاد.

وقد أثنى الزعيمان على شراكتهما خلال تعليقات عامة مختصرة قبل بدء المفاوضات، حيث أشاد بوتين بقوات كوريا الشمالية التي أرسلت إلى روسيا للمشاركة في الحرب في أوكرانيا.

هذا اللقاء يأتي وسط تعزيز التعاون العسكري والاستراتيجي بين موسكو وبيونج يانج خصوصًا في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا، حيث أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود ودعمت روسيا بأسلحة مختلفة، مقابل حصولها على تقنيات عسكرية متطورة.

فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية زيارة روسيا كيم جونج أون
