إعلان

بعد إطلاق النار.. انتشار أمني قرب القصر الرئاسي الفنزويلي بـ كراكاس

كتب : مصراوي

03:58 ص 06/01/2026

الشرطة الفنزويلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكدت وكالة الصحافة الفرنسية، أن مسيرات مجهولة حلقت، قرب القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كراكاس، في وقت تحدث فيه ناشطون عن أوضاع غير طبيعية تشهدها المدينة، وسط حالة من الترقب والقلق.

وقال ناشطون من كراكاس، إنهم لا يستطيعون التأكد من طبيعة ما يحدث على الأرض، في ظل انتشار أمني غير مسبوق، مشيرين إلى أن العاصمة تشهد تحركات مريبة منذ ساعات.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر مسلحين في شوارع كراكاس، إلى جانب مقاطع أخرى توثق إطلاق نار كثيف في مناطق متفرقة من العاصمة، ما زاد من الغموض حول تطورات المشهد الأمني.

وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان ومصدر مقرّب من الحكومة الفنزويلية بوقوع إطلاق نار قرب القصر الرئاسي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الجهة المسؤولة أو حجم الخسائر.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام فنزويلية انتشار آليات عسكرية في بعض شوارع كراكاس إلى جانب رصد انتشار مسلحين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد سياسي لافت، حيث قامت القوات الأمريكية قبل أيام، بعملية عسكرية، اعتقلت فيها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله للولايات المتحدة لمحاكمته.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي إن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا كانت إجراء حاسما ومبررا، محمّلا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مسؤولية مقتل آلاف الأمريكيين، على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن مادورو متهم، بعد سنوات من تهريب المخدرات غير المشروعة وإدخال عناصر عصابات عنيفة إلى الولايات المتحدة، بارتكاب جرائم وُجهت بشأنها تهم في المحاكم الأمريكية، كما صدرت بحقه مذكرة توقيف رسمية، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الفنزويلية انتشار أمني مكثف في فنزويلا إطلاق نار في القصر الرئاسي بفنزويلا فنزويلا تندد أمام الأمم المتحدة عودة القوات الأمريكية لفنزويلا نجل رئيس فنزويلا فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

عمرو أديب: الموقف المصري السعودي واضح.. رفض التقسيم والدويلات في المنطقة
أخبار مصر

عمرو أديب: الموقف المصري السعودي واضح.. رفض التقسيم والدويلات في المنطقة
لجنة عرفية تنهي خصومة واقعة خطف الطفل المتداولة في كفر الشيخ- صور
أخبار المحافظات

لجنة عرفية تنهي خصومة واقعة خطف الطفل المتداولة في كفر الشيخ- صور
أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
أخبار مصر

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
زووم

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا
مصراوي ستوري

زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026