الدنمارك: استيلاء أمريكا على جزيرة جرينلاند يعني نهاية الناتو



وكالات

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، أن أي استيلاء أمريكي على جزيرة جرينلاند سيمثل نهاية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

تأتي تصريحات فريدريكسن ردا على تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لفرض السيطرة الأمريكية على الجزيرة القطبية الاستراتيجية الغنية بالمعادن، في أعقاب العملية العسكرية التي شهدتها فنزويلا نهاية الأسبوع.

كانت العملية الخاطفة التي نفذتها القوات الأمريكية في كاراكاس للقبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، في وقت مبكر من السبت الماضي، قد تركت العالم في حالة ذهول، وضاعفت من مخاوف الدنمارك وجرينلاند، الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي تحت سيادة مملكة الدنمارك وجزء من حلف الناتو.

وهاجمت فريدريكسن ونظيرها في جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، تصريحات الرئيس الأمريكي محذرين من عواقب كارثية، بينما أعرب العديد من القادة الأوروبيين عن تضامنهم معهما.

قالت فريدريكسن لإذاعة "تي في 2" الدنماركية: "إذا اختارت الولايات المتحدة مهاجمة دولة أخرى في الناتو عسكريا، فعندها سيتوقف كل شيء، وهذا يشمل حلفنا، وبالتالي الأمن الذي تحقق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، وفقا لسكاي نيوز.