إعلان

7 شهداء ومصابون جراء استهداف منزلا جنوب مخيم النصيرات بقطاع غزة

كتب : مصراوي

01:39 ص 25/09/2025

قطاع غزة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، غارات استهداف منزلا مأهولا في جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

أسفرت الغارات الإسرائيلية عن سقوط 7 شهداء ومصابون، وفقا لما ذكرته الغد.

يذكر أن وسائل إعلام فلسطينية، أعلنت الأربعاء، استشهاد 20 فلسطينيا وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين قرب سوق فراس بمدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية، مساء الثلاثاء، استشهاد 36 فلسطينيا برصاص وقصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر ذلك اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استهداف منزلا جنوب مخيم النصيرات مخيم النصيرات قطاع غزة طائرات الاحتلال الإسرائيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة: ترامب يقدم خطة لإنهاء الحرب في غزة بدعم عربي.. فما أبرز بنودها؟