7 شهداء ومصابون جراء استهداف منزلا جنوب مخيم النصيرات بقطاع غزة



وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، غارات استهداف منزلا مأهولا في جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

أسفرت الغارات الإسرائيلية عن سقوط 7 شهداء ومصابون، وفقا لما ذكرته الغد.

يذكر أن وسائل إعلام فلسطينية، أعلنت الأربعاء، استشهاد 20 فلسطينيا وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين قرب سوق فراس بمدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية، مساء الثلاثاء، استشهاد 36 فلسطينيا برصاص وقصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر ذلك اليوم.