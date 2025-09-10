انعقاد جولة مشاورات سياسية بين مصر وأذربيجان (صور)

كتبت- أسماء البتاكوشي:

استضافت وزارة الخارجية جولة مشاورات سياسية بين مصر وأذربيجان، اليوم الأربعاء، برئاسة السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ويالتشين رفييف، نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان، وذلك في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية.

وقالت وزارة الخارجية، إن المشاورات تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما ما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والتعاون في موضوعات النقل، والطاقة الكهربائية والمتجددة، والسكك الحديدية، والتكنولوجيا، وصناعة الدواء، والطاقة، وتبادل الخبرات، ومشروعات البناء والتشييد والبنية التحتية.

وفي هذا السياق، أكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على ما توفره مصر من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية على ضوء الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية لبيئة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التنفيذية لتعزيز العلاقات في عدة مجالات، فضلًا عن مراجعة الموقف التعاقدي الخاص بعدد من مشروعات الاتفاقيات المشتركة الجاري التفاوض بشأنها بين البلدين.

تضمنت جلسة المشاورات تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض مساعد وزير الخارجية الدور الذي تقوم به مصر فيما يتعلق بالوضع في غزة، فضلاً عن إطلاع الجانب الأذربيجاني على محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا والسودان والساحل والصحراء والقرن الإفريقي.

كما بحث الجانبان عدداً من الملفات الدولية مثل الازمة الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، حيث عكست المشاورات تقارب الموقفين المصري و الأذربيجاني في العديد من المواقف المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث ثمن الجانب الأذربيجاني الدور المحوري الذي تقوم به مصر في مختلف القضايا، وبما يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار المنطقة. كما أشاد السيد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بالتقدم الملموس في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا والتوصل إلى اتفاق السلام بين البلدين في أغسطس 2025.

وفي ختام جلسة المشاورات، اتفق الجانبان على استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى للمسئولين في البلدين خلال الفترة القادمة، بهدف البدء في وضع ما تم الاتفاق عليه أثناء المشاورات موضع التنفيذ بما يعزز العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان، واستمرار التنسيق المشترك في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.