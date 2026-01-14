إعلان

إعلام عبري: إدارة ترامب تعتزم إعلان الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

كتب : محمد جعفر

01:13 م 14/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد للإعلان رسميًا عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ووفق القناة، من المتوقع أن يعلن البيت الأبيض، في هذا الإطار، عن إنشاء "مجلس السلام لغزة"، إلى جانب تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تتولى إدارة شؤون القطاع خلال المرحلة المقبلة.

كما أشارت إلى أن إدارة ترامب ستعلن تعيين مبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي ملادينوف ممثلًا لمجلس السلام في قطاع غزة، ومكلفًا بمتابعة عمل حكومة التكنوقراط الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر فلسطيني، اليوم الأربعاء، أنه جرى اختيار نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق علي شعث رئيسًا للجنة التكنوقراط الفلسطينية التي ستتولى إدارة قطاع غزة، موضحًا أن الموظف المتقاعد في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، محمد بسمان، سيتولى ملف إدارة الأمن في القطاع، مشيرًا إلى أن ثمانية أسماء من أصل 18 مرشحًا للجنة التكنوقراط تم التوافق عليها فلسطينيًا وأمريكيًا وإسرائيليًا، وجميعهم من أبناء قطاع غزة.

