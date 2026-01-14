إعلان

القوات الأمنية الإيرانية تعلن القبض على عدد من قادة الاحتجاجات

كتب : مصراوي

01:43 م 14/01/2026

القوات الأمنية الإيرانية

وكالات

أعلنت القوات الأمنية الإيرانية القبض على عدد من قادة الاحتجاجات في محافظة بغرب البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل الاعلام الحكومية أن الجناح الاستخباراتي لقوات حرس الثوري الإيراني ألقى القبض على عدد "من المسؤولين عن اضطراب الأمن" في محافظة تشهارمحال وبختياري.

وشهدت المحافظة بعض من أكثر الاشتباكات شراسة بين قوات الأمن والمتظاهرين المناهضين للحكومة في ظل الاحتجاجات التي بدأت أواخر ديسمبر الماضي.

القوات الأمنية الإيرانية القبض على المتظاهرين احتجاجات ايران

