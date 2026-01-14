القوات الأمنية الإيرانية تعلن القبض على عدد من قادة الاحتجاجات

وكالات

أعلنت القوات الأمنية الإيرانية القبض على عدد من قادة الاحتجاجات في محافظة بغرب البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل الاعلام الحكومية أن الجناح الاستخباراتي لقوات حرس الثوري الإيراني ألقى القبض على عدد "من المسؤولين عن اضطراب الأمن" في محافظة تشهارمحال وبختياري.

وشهدت المحافظة بعض من أكثر الاشتباكات شراسة بين قوات الأمن والمتظاهرين المناهضين للحكومة في ظل الاحتجاجات التي بدأت أواخر ديسمبر الماضي.