وجه المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة شكر إلى المتظاهرين الداعمين للحكومة الإيرانية، مؤكدًا أن تحركاتهم أحبطت مخططات الأعداء الخارجيين لإيران.

وقال خامنئي في بيان اليوم الاثنين، إن التجمعات العظيمة المفعمة بالعزيمة أبطلت مخططات الأعداء الخارجيين التي كان من المقرر تنفيذها عبر مأجورين في الداخل.

وأضاف المرشد الإيراني أن هذه التجمعات تمثل رسالة تحذير للولايات المتحدة بضرورة الكف عن أساليب الخداع، وعدم التعويل على المرتزقة الخونة.

ووفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية، فإن المناطق التي شهدت تجمعات لمحتجين خلال الأيام الماضية بدت هادئة بشكل عام اليوم مع خروج المتظاهرين الموالين للحكومة، وانتشار كثيف لقوات الأمن للحفاظ على الاستقرار.

وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين الموالين للحكومة قد خرجوا إلى شوارع عدد من المدن الإيرانية في تلبية لدعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.