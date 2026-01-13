إعلان

نغمة موبايله صوت بطة.. فيديو محرج لوزير الصحة الأمريكي بالبيت الأبيض

كتب : مصراوي

06:19 م 13/01/2026
مصراوي

تعرض وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض، أثناء استعراض سياسات برنامج لنجعل أمريكا صحية مرة أخرى (MAHA).

وخلال إلقائه كلمته على منصة المؤتمر، رنّ هاتف كينيدي بنغمة غير معتادة على شكل أصوات بط "كواك كواك"، ما أثار موجة من الضحك بين الحضور من مسؤولين وصحفيين، وأضفى طابعًا طريفًا على المؤتمر.

وأوقف كينيدي حديثه للحظات لإغلاق الهاتف، معتذرًا للحضور بقوله: "أنا آسف"، فيما تفاعلت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز مع الموقف بتعليق ساخر قائلة: "البط غني بالبروتين أيضًا، البط طعام جيد للجميع"، لتتجدد ضحكات القاعة.

وشارك كينيدي في المؤتمر محاطًا بعدد من المسؤولين الصحيين في الإدارة الأمريكية، للكشف عن إرشادات غذائية جديدة تهدف إلى تشجيع الأمريكيين على تناول "الأطعمة الطبيعية" بدلًا من الوجبات فائقة المعالجة، في إطار مساعٍ لمواجهة الأمراض المزمنة وأمراض الطفولة.

وبعد انتهاء الموقف الطريف، استأنف وزير الصحة كلمته، متناولًا جهود فريقه ضمن برنامج MAHA، بما في ذلك خطط إصلاح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ومراجعة جدول لقاحات الأطفال في الولايات المتحدة، بما يشمل تقليل عدد التطعيمات الروتينية الموصى بها للأطفال.

وزير الصحة الأمريكي البيت الأبيض روبرت كينيدي

