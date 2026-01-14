أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق منصة أوكشنز "Auctions" أول منصة إلكترونية من نوعها في السوق المصري، والتي ستتيح باقة متنوعة من خدمات الاتصالات المخصصة لكبرى الشركات والمؤسسات، بهدف توفير حلول تكنولوجية وخدمية مبتكرة لدعم المؤسسات الكبرى والشركات في شتى قطاعات الأعمال، وذلك لتعظيم ربحية تلك الشركات وتنمية خدماتها ومراكز اتصالها مع عملائها.

وبحسب بيان اليوم، تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الجهاز لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لخدمات مراكز الاتصال، ودعم قدراتها التنافسية في تصدير الخدمات الرقمية، خاصة بعد التطور الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة.

وستطرح المنصة أولى خدماتها وهي المزاد على أرقام خاصة ومميزة لمراكز خدمة عملائها مكونة من ثلاثة أرقام مثل "777"،"666"، وأيضا أرقام مميزة مكونة من ستة أرقام للمنشآت الصغيرة وقطاع التجزئة مثل "777666"،"555777".

وسيتم إطلاق أول مزاد في 26 يناير على أن يكون متاحًا للشركات الدخول على المنصة والتسجيل والاشتراك في تلك المزايدات شهريًا وبطريقة سهلة وميسرة والحصول على تلك الأرقام إلكترونيًا دون أي معوقات أو إجراءات روتينية.

وقام الجهاز القومي بإطلاق هذه المنصة بعد إجراء العديد من الأبحاث التي أظهرت وجود فجوة بين احتياجات الشركات العاملة في مصر من الأرقام المميزة التي يسهل على عملائها التواصل ورغبتهم في اقتناء أرقام سهلة التذكر لتسهم في رفع الخدمات المقدمة وتيسر من تفاعل العملاء مع تلك المراكز مما ينعكس على إرضاء عملائها.

وتعد تلك المنصة خطوة أولى لميكنة العديد من خدمات الجهاز تماشيًا مع خطة الدولة في التحول الرقمي ويتم طرح تلك الخدمات من خلال المزايدات تحقيقا لمبدأ المنافسة والشفافية على الأرقام المطروحة.

وتم تحديد 26 يناير لطرح أولى الأرقام المختصرة والتي تستهدف كبرى القطاعات في السوق المصري ومن بينها قطاعات البنوك والاتصالات، والسفارات والتطوير العقاري وخدمات السيارات، والتجزئة، والخدمات الصحية، والسياحة والضيافة ، وغيرها من القطاعات المختلفة.

ولا يقتصر تنظيم الجهاز لهذه المزايدة على مجرد طرح أرقام مختصرة للاتصال فقط، بل يمتد ليقدم أداة استراتيجية للمؤسسات لتفتح أمامها آفاقًا جديدة من التميز التجاري والتسويقي، حيث أصبحت الأرقام المختصرة جزءًا من الهوية المؤسسية، وعنصرًا مهمًا في بناء الوعي بالعلامة التجارية، وتسهيل وصول العملاء إلى الخدمات وتواصلهم الفعال مع الشركات والمؤسسات بأسرع و أبسط وأفضل الوسائل.

ويدعو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كافة الشركات والجهات الراغبة في تطوير أدوات الاتصال الخاصة بها لخدمة العملاء إلى الإسراع بالتسجيل على المنصة وبدء خطوات المشاركة في المزايدة، بداية من اليوم على أن يتم دفع تأمين دخول المزاد في موعد أقصاه 21 يناير.