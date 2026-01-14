إعلان

تنظيم الاتصالات يطلق منصة "Auctions" لطرح باقة من الخدمات المخصصة للشركات

كتب : آية محمد

03:14 م 14/01/2026

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق منصة أوكشنز "Auctions" أول منصة إلكترونية من نوعها في السوق المصري، والتي ستتيح باقة متنوعة من خدمات الاتصالات المخصصة لكبرى الشركات والمؤسسات، بهدف توفير حلول تكنولوجية وخدمية مبتكرة لدعم المؤسسات الكبرى والشركات في شتى قطاعات الأعمال، وذلك لتعظيم ربحية تلك الشركات وتنمية خدماتها ومراكز اتصالها مع عملائها.

وبحسب بيان اليوم، تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الجهاز لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لخدمات مراكز الاتصال، ودعم قدراتها التنافسية في تصدير الخدمات الرقمية، خاصة بعد التطور الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة.

وستطرح المنصة أولى خدماتها وهي المزاد على أرقام خاصة ومميزة لمراكز خدمة عملائها مكونة من ثلاثة أرقام مثل "777"،"666"، وأيضا أرقام مميزة مكونة من ستة أرقام للمنشآت الصغيرة وقطاع التجزئة مثل "777666"،"555777".

وسيتم إطلاق أول مزاد في 26 يناير على أن يكون متاحًا للشركات الدخول على المنصة والتسجيل والاشتراك في تلك المزايدات شهريًا وبطريقة سهلة وميسرة والحصول على تلك الأرقام إلكترونيًا دون أي معوقات أو إجراءات روتينية.

وقام الجهاز القومي بإطلاق هذه المنصة بعد إجراء العديد من الأبحاث التي أظهرت وجود فجوة بين احتياجات الشركات العاملة في مصر من الأرقام المميزة التي يسهل على عملائها التواصل ورغبتهم في اقتناء أرقام سهلة التذكر لتسهم في رفع الخدمات المقدمة وتيسر من تفاعل العملاء مع تلك المراكز مما ينعكس على إرضاء عملائها.

وتعد تلك المنصة خطوة أولى لميكنة العديد من خدمات الجهاز تماشيًا مع خطة الدولة في التحول الرقمي ويتم طرح تلك الخدمات من خلال المزايدات تحقيقا لمبدأ المنافسة والشفافية على الأرقام المطروحة.

وتم تحديد 26 يناير لطرح أولى الأرقام المختصرة والتي تستهدف كبرى القطاعات في السوق المصري ومن بينها قطاعات البنوك والاتصالات، والسفارات والتطوير العقاري وخدمات السيارات، والتجزئة، والخدمات الصحية، والسياحة والضيافة ، وغيرها من القطاعات المختلفة.

ولا يقتصر تنظيم الجهاز لهذه المزايدة على مجرد طرح أرقام مختصرة للاتصال فقط، بل يمتد ليقدم أداة استراتيجية للمؤسسات لتفتح أمامها آفاقًا جديدة من التميز التجاري والتسويقي، حيث أصبحت الأرقام المختصرة جزءًا من الهوية المؤسسية، وعنصرًا مهمًا في بناء الوعي بالعلامة التجارية، وتسهيل وصول العملاء إلى الخدمات وتواصلهم الفعال مع الشركات والمؤسسات بأسرع و أبسط وأفضل الوسائل.

ويدعو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كافة الشركات والجهات الراغبة في تطوير أدوات الاتصال الخاصة بها لخدمة العملاء إلى الإسراع بالتسجيل على المنصة وبدء خطوات المشاركة في المزايدة، بداية من اليوم على أن يتم دفع تأمين دخول المزاد في موعد أقصاه 21 يناير.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخدمات المخصصة للشركات تنظيم الاتصالات منصة Auctions

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
رياضة محلية

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
أخبار مصر

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع خلال 2026؟ مصرفيون يتوقعون
أخبار البنوك

هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع خلال 2026؟ مصرفيون يتوقعون
القصير رئيسًا لـ"الزراعة والري" بمجلس النواب
أخبار مصر

القصير رئيسًا لـ"الزراعة والري" بمجلس النواب
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
رياضة محلية

"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور